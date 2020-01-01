Токеномика на Kabila (KBL) Открийте ключова информация за Kabila (KBL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Kabila (KBL) Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization. The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community. Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership. The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem. Официален уебсайт: https://www.kabila.app Бяла книга: https://cdn.prod.website-files.com/663a0ca9873d010c1225243c/673df7d14e2a76d3db7884fd_Kabila%20KBL%20Whitepaper%20V2_compressed.pdf Купете KBL сега!

Токеномика и анализ на цената за Kabila (KBL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Kabila (KBL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 212.33M $ 212.33M $ 212.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 8.68M $ 8.68M $ 8.68M Рекорд за всички времена: $ 0.03464478 $ 0.03464478 $ 0.03464478 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.007222 $ 0.007222 $ 0.007222 Текуща цена: $ 0.00863015 $ 0.00863015 $ 0.00863015 Научете повече за цената на Kabila (KBL)

Токеномика на Kabila (KBL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Kabila (KBL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой KBL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой KBL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на KBL, разгледайте цената в реално време на токените KBL!

Прогноза за цената за KBL Искате ли да знаете какъв път може да поеме KBL? Нашата страница за прогноза за цената KBL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените KBL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!