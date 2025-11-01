Информация за цената за Just Woot (WOOT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +10.20% Промяна на цената (7д) +10.20%

Цената в реално време за Just Woot (WOOT) е--. През последните 24 часа WOOT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WOOT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WOOT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +10.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Just Woot (WOOT)

Пазарна капитализация $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Циркулиращо предлагане 10.00B 10.00B 10.00B Общо предлагане 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Just Woot е $ 7.78K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WOOT е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.78K.