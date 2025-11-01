БорсаDEX+
Цената в реално време на Just Woot днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за WOOT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на WOOT в MEXC сега.

Just Woot Лого

Just Woot цена (WOOT)

Не се намира в списъка

1 WOOT към USD - цена в реално време:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Just Woot (WOOT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:21:27 (UTC+8)

Информация за цената за Just Woot (WOOT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.20%

+10.20%

Цената в реално време за Just Woot (WOOT) е--. През последните 24 часа WOOT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на WOOT е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, WOOT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +10.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Just Woot (WOOT)

$ 7.78K
$ 7.78K$ 7.78K

--
----

$ 7.78K
$ 7.78K$ 7.78K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Just Woot е $ 7.78K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на WOOT е 10.00B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 7.78K.

История на цените за Just Woot (WOOT) USD

През днешния ден промяната в цената на Just Woot към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Just Woot към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Just Woot към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Just Woot към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-35.54%
60 дни$ 0-76.03%
90 дни$ 0--

Какво е Just Woot (WOOT)

Woot is a blue owl that became real. Not a logo, not a PFP a living meme with feathers, moves and a mouth. He talks, he posts, he flexes. He screamed “Woot Woot” once… and it never stopped.

Born from pure internet chaos, $WOOT is more than a memecoin it’s a social experiment powered by a community that laughs first and builds right after. We didn’t launch a product. We launched a character. And he’s already everywhere.

Woot lives across timelines, videos, and real-life appearances. He buys cars, plays drums, dances in slow motion and hugs people he doesn’t know. He’s unpredictable. But always on brand.

Behind the madness, there’s a strategy. Presale applications, raffles, airdrops, games, and rituals are all part of the plan. But none of this would exist without the vibe. Woot is a signal. A scream. A shared moment that says, “you’re in”.

No VC. No promises. No need to explain. Just Woot. And if you’ve made it this far, you already get it.

WOOT към местни валути

Токеномика на Just Woot (WOOT)

Разбирането на токеномиката на Just Woot (WOOT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените WOOT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Just Woot (WOOT)

Колко струва Just Woot (WOOT) днес?
Цената в реално време на WOOT в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на WOOT към USD?
Текущата цена на WOOT към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Just Woot?
Пазарната капитализация за WOOT е $ 7.78K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на WOOT?
Циркулиращото предлагане на WOOT е 10.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на WOOT?
WOOT постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на WOOT?
WOOT достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на WOOT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за WOOT е -- USD.
Ще се повиши ли WOOT тази година?
WOOT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за WOOT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:21:27 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Just Woot (WOOT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

