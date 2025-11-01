БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Just need some rest днес е 0.00437206 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за REST към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на REST в MEXC сега.

Повече за REST

RESTценова информация

Какво представлява REST

Официален уебсайт на REST

Токеномика на REST

REST ценова прогноза

Just need some rest цена (REST)

1 REST към USD - цена в реално време:

$0.00437206
0.00%1D
Just need some rest (REST) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:54:41 (UTC+8)

Информация за цената за Just need some rest (REST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00437206
24-часов нисък
$ 0.00437206
24-часов висок

$ 0.00437206
$ 0.00437206
$ 0.01275586
$ 0.00437206
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Цената в реално време за Just need some rest (REST) е$0.00437206. През последните 24 часа REST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00437206 до най-висока стойност $ 0.00437206, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на REST е $ 0.01275586, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00437206.

Що се отнася до краткосрочното представяне, REST има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Just need some rest (REST)

$ 4.37M
--
$ 4.37M
1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,895.470689
999,999,895.470689 999,999,895.470689

Текущата пазарна капитализация на Just need some rest е $ 4.37M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на REST е 1000.00M, като общото предлагане е 999999895.470689. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.37M.

История на цените за Just need some rest (REST) USD

През днешния ден промяната в цената на Just need some rest към USD беше $ 0.0.
През последните 30 дни промяната в цената на Just need some rest към USD беше $ 0.0000000000.
През последните 60 дни промяната в цената на Just need some rest към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Just need some rest към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0.00.00%
30 дни$ 0.00000000000.00%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Just need some rest (REST)

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Just need some rest (REST) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Just need some rest (USD)

Колко ще струва Just need some rest (REST) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Just need some rest (REST) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Just need some rest.

Проверете прогнозата за цената за Just need some rest сега!

REST към местни валути

Токеномика на Just need some rest (REST)

Разбирането на токеномиката на Just need some rest (REST) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените REST сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Just need some rest (REST)

Колко струва Just need some rest (REST) днес?
Цената в реално време на REST в USD е 0.00437206 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на REST към USD?
Текущата цена на REST към USD е $ 0.00437206. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Just need some rest?
Пазарната капитализация за REST е $ 4.37M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на REST?
Циркулиращото предлагане на REST е 1000.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на REST?
REST постигна ATH цена от 0.01275586 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на REST?
REST достигна ATL цена от 0.00437206 USD.
Какъв е обемът на търговията на REST?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за REST е -- USD.
Ще се повиши ли REST тази година?
REST може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за REST за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:54:41 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Just need some rest (REST)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

