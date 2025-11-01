Информация за цената за Just need some rest (REST) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00437206 $ 0.00437206 $ 0.00437206 24-часов нисък $ 0.00437206 $ 0.00437206 $ 0.00437206 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 24-часов висок $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 Рекорд за всички времена $ 0.01275586$ 0.01275586 $ 0.01275586 Най-ниска цена $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 Промяна на цената (1ч) 0.00% Промяна на цената (1д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Just need some rest (REST) е$0.00437206. През последните 24 часа REST се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00437206 до най-висока стойност $ 0.00437206, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на REST е $ 0.01275586, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00437206.

Що се отнася до краткосрочното представяне, REST има промяна от 0.00% за последния час, 0.00% за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Just need some rest (REST)

Пазарна капитализация $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Циркулиращо предлагане 1000.00M 1000.00M 1000.00M Общо предлагане 999,999,895.470689 999,999,895.470689 999,999,895.470689

Текущата пазарна капитализация на Just need some rest е $ 4.37M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на REST е 1000.00M, като общото предлагане е 999999895.470689. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.37M.