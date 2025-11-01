Информация за цената за Just Juni by Virtuals (JUNI) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00003219 $ 0.00003219 $ 0.00003219 24-часов нисък $ 0.00003254 $ 0.00003254 $ 0.00003254 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00003219$ 0.00003219 $ 0.00003219 24-часов висок $ 0.00003254$ 0.00003254 $ 0.00003254 Рекорд за всички времена $ 0.00006908$ 0.00006908 $ 0.00006908 Най-ниска цена $ 0.00001195$ 0.00001195 $ 0.00001195 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.98% Промяна на цената (7д) +56.95% Промяна на цената (7д) +56.95%

Цената в реално време за Just Juni by Virtuals (JUNI) е$0.00003222. През последните 24 часа JUNI се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00003219 до най-висока стойност $ 0.00003254, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JUNI е $ 0.00006908, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001195.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JUNI има промяна от -- за последния час, -0.98% за 24 часа и +56.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Just Juni by Virtuals (JUNI)

Пазарна капитализация $ 24.89K$ 24.89K $ 24.89K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 24.89K$ 24.89K $ 24.89K Циркулиращо предлагане 772.49M 772.49M 772.49M Общо предлагане 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

Текущата пазарна капитализация на Just Juni by Virtuals е $ 24.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JUNI е 772.49M, като общото предлагане е 772491747.3824497. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 24.89K.