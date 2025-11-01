Информация за цената за just a shitcoin (SHITCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0.00114359 $ 0.00114359 $ 0.00114359 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0.00114359$ 0.00114359 $ 0.00114359 Рекорд за всички времена $ 0.00376806$ 0.00376806 $ 0.00376806 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.86% Промяна на цената (1д) -30.96% Промяна на цената (7д) +9.70% Промяна на цената (7д) +9.70%

Цената в реално време за just a shitcoin (SHITCOIN) е--. През последните 24 часа SHITCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0.00114359, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SHITCOIN е $ 0.00376806, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SHITCOIN има промяна от -0.86% за последния час, -30.96% за 24 часа и +9.70% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за just a shitcoin (SHITCOIN)

Пазарна капитализация $ 755.43K$ 755.43K $ 755.43K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 755.43K$ 755.43K $ 755.43K Циркулиращо предлагане 965.24M 965.24M 965.24M Общо предлагане 965,238,286.542381 965,238,286.542381 965,238,286.542381

Текущата пазарна капитализация на just a shitcoin е $ 755.43K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SHITCOIN е 965.24M, като общото предлагане е 965238286.542381. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 755.43K.