Информация за цената за Just a pulse guy (PULSEGUY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.58% Промяна на цената (1д) +29.85% Промяна на цената (7д) +41.65% Промяна на цената (7д) +41.65%

Цената в реално време за Just a pulse guy (PULSEGUY) е--. През последните 24 часа PULSEGUY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на PULSEGUY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, PULSEGUY има промяна от +2.58% за последния час, +29.85% за 24 часа и +41.65% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Just a pulse guy (PULSEGUY)

Пазарна капитализация $ 623.28K$ 623.28K $ 623.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 623.28K$ 623.28K $ 623.28K Циркулиращо предлагане 941.28M 941.28M 941.28M Общо предлагане 941,281,937.0 941,281,937.0 941,281,937.0

Текущата пазарна капитализация на Just a pulse guy е $ 623.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на PULSEGUY е 941.28M, като общото предлагане е 941281937.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 623.28K.