Информация за цената за just a little guy (LITTLEGUY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0091738$ 0.0091738 $ 0.0091738 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.75% Промяна на цената (1д) +9.72% Промяна на цената (7д) -4.41% Промяна на цената (7д) -4.41%

Цената в реално време за just a little guy (LITTLEGUY) е--. През последните 24 часа LITTLEGUY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на LITTLEGUY е $ 0.0091738, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, LITTLEGUY има промяна от +0.75% за последния час, +9.72% за 24 часа и -4.41% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за just a little guy (LITTLEGUY)

Пазарна капитализация $ 65.84K$ 65.84K $ 65.84K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 65.84K$ 65.84K $ 65.84K Циркулиращо предлагане 999.89M 999.89M 999.89M Общо предлагане 999,885,699.99566 999,885,699.99566 999,885,699.99566

Текущата пазарна капитализация на just a little guy е $ 65.84K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на LITTLEGUY е 999.89M, като общото предлагане е 999885699.99566. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 65.84K.