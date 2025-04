Какво е Just a coin (COIN)

its literally just a coin! a memecoin on the solana network, preaching simplicity and community. This token was launched on Pump Fun, and the creator had sold his tokens, and the community has taken over! With strong support on X, and viral capabilities of such a simple idea, Just a Coin has viral aspects that are friendly to all crypto lovers on the solana Blockchain. Simply put, we are literally just a coin.

