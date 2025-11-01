Информация за цената за Just a Circle (CRCL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00010497 $ 0.00010497 $ 0.00010497 24-часов нисък $ 0.00011112 $ 0.00011112 $ 0.00011112 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00010497$ 0.00010497 $ 0.00010497 24-часов висок $ 0.00011112$ 0.00011112 $ 0.00011112 Рекорд за всички времена $ 0.00426581$ 0.00426581 $ 0.00426581 Най-ниска цена $ 0.00008484$ 0.00008484 $ 0.00008484 Промяна на цената (1ч) +0.63% Промяна на цената (1д) +3.91% Промяна на цената (7д) +14.83% Промяна на цената (7д) +14.83%

Цената в реално време за Just a Circle (CRCL) е$0.0001097. През последните 24 часа CRCL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00010497 до най-висока стойност $ 0.00011112, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на CRCL е $ 0.00426581, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00008484.

Що се отнася до краткосрочното представяне, CRCL има промяна от +0.63% за последния час, +3.91% за 24 часа и +14.83% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Just a Circle (CRCL)

Пазарна капитализация $ 109.69K$ 109.69K $ 109.69K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 109.69K$ 109.69K $ 109.69K Циркулиращо предлагане 999.90M 999.90M 999.90M Общо предлагане 999,895,302.944329 999,895,302.944329 999,895,302.944329

Текущата пазарна капитализация на Just a Circle е $ 109.69K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на CRCL е 999.90M, като общото предлагане е 999895302.944329. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 109.69K.