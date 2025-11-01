БорсаDEX+
Цената в реално време на Just A Boring Guy днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BORING GUY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BORING GUY в MEXC сега.Цената в реално време на Just A Boring Guy днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за BORING GUY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на BORING GUY в MEXC сега.

Повече за BORING GUY

BORING GUYценова информация

Какво представлява BORING GUY

Токеномика на BORING GUY

BORING GUY ценова прогноза

Just A Boring Guy Лого

Just A Boring Guy цена (BORING GUY)

Не се намира в списъка

1 BORING GUY към USD - цена в реално време:

--
----
-0.30%1D
mexc
USD
Just A Boring Guy (BORING GUY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:21:11 (UTC+8)

Информация за цената за Just A Boring Guy (BORING GUY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-0.33%

-3.23%

-3.23%

Цената в реално време за Just A Boring Guy (BORING GUY) е--. През последните 24 часа BORING GUY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BORING GUY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BORING GUY има промяна от +0.02% за последния час, -0.33% за 24 часа и -3.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Just A Boring Guy (BORING GUY)

$ 5.18K
$ 5.18K$ 5.18K

--
----

$ 5.18K
$ 5.18K$ 5.18K

999.05M
999.05M 999.05M

999,048,568.399573
999,048,568.399573 999,048,568.399573

Текущата пазарна капитализация на Just A Boring Guy е $ 5.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BORING GUY е 999.05M, като общото предлагане е 999048568.399573. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.18K.

История на цените за Just A Boring Guy (BORING GUY) USD

През днешния ден промяната в цената на Just A Boring Guy към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Just A Boring Guy към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Just A Boring Guy към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Just A Boring Guy към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-0.33%
30 дни$ 0-25.47%
60 дни$ 0-29.58%
90 дни$ 0--

Какво е Just A Boring Guy (BORING GUY)

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Just A Boring Guy (USD)

Колко ще струва Just A Boring Guy (BORING GUY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Just A Boring Guy (BORING GUY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Just A Boring Guy.

Проверете прогнозата за цената за Just A Boring Guy сега!

BORING GUY към местни валути

Токеномика на Just A Boring Guy (BORING GUY)

Разбирането на токеномиката на Just A Boring Guy (BORING GUY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените BORING GUY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Just A Boring Guy (BORING GUY)

Колко струва Just A Boring Guy (BORING GUY) днес?
Цената в реално време на BORING GUY в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на BORING GUY към USD?
Текущата цена на BORING GUY към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Just A Boring Guy?
Пазарната капитализация за BORING GUY е $ 5.18K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на BORING GUY?
Циркулиращото предлагане на BORING GUY е 999.05M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на BORING GUY?
BORING GUY постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на BORING GUY?
BORING GUY достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на BORING GUY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за BORING GUY е -- USD.
Ще се повиши ли BORING GUY тази година?
BORING GUY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за BORING GUY за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Just A Boring Guy (BORING GUY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

