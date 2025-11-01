Информация за цената за Just A Boring Guy (BORING GUY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.02% Промяна на цената (1д) -0.33% Промяна на цената (7д) -3.23% Промяна на цената (7д) -3.23%

Цената в реално време за Just A Boring Guy (BORING GUY) е--. През последните 24 часа BORING GUY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на BORING GUY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, BORING GUY има промяна от +0.02% за последния час, -0.33% за 24 часа и -3.23% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Just A Boring Guy (BORING GUY)

Пазарна капитализация $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Циркулиращо предлагане 999.05M 999.05M 999.05M Общо предлагане 999,048,568.399573 999,048,568.399573 999,048,568.399573

Текущата пазарна капитализация на Just A Boring Guy е $ 5.18K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на BORING GUY е 999.05M, като общото предлагане е 999048568.399573. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.18K.