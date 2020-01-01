Токеномика на Juris Protocol (JURIS) Открийте ключова информация за Juris Protocol (JURIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Juris Protocol (JURIS) Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network. Официален уебсайт: https://jurisprotocol.com/ Бяла книга: https://juris-protocol.gitbook.io/juris-protocol Купете JURIS сега!

Токеномика и анализ на цената за Juris Protocol (JURIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Juris Protocol (JURIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Общо предлагане: $ 999.47B $ 999.47B $ 999.47B Циркулиращо предлагане: $ 385.83B $ 385.83B $ 385.83B FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.14M $ 10.14M $ 10.14M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Juris Protocol (JURIS)

Токеномика на Juris Protocol (JURIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Juris Protocol (JURIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JURIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JURIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JURIS, разгледайте цената в реално време на токените JURIS!

Прогноза за цената за JURIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме JURIS? Нашата страница за прогноза за цената JURIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JURIS сега!

