Токеномика и анализ на цената за Jupiter Staked SOL (JUPSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Jupiter Staked SOL (JUPSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Общо предлагане: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M Циркулиращо предлагане: $ 5.31M $ 5.31M $ 5.31M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Рекорд за всички времена: $ 309.67 $ 309.67 $ 309.67 Най-ниска стойност за целия период: $ 105.7 $ 105.7 $ 105.7 Текуща цена: $ 198.97 $ 198.97 $ 198.97 Научете повече за цената на Jupiter Staked SOL (JUPSOL)

Токеномика на Jupiter Staked SOL (JUPSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Jupiter Staked SOL (JUPSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JUPSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JUPSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JUPSOL, разгледайте цената в реално време на токените JUPSOL!

