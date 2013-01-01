Токеномика на Junkcoin (JKC) Открийте ключова информация за Junkcoin (JKC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Junkcoin (JKC) Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community! Официален уебсайт: https://junk-coin.com/ Бяла книга: https://junk-coin.com/junkenomics/ Купете JKC сега!

Токеномика и анализ на цената за Junkcoin (JKC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Junkcoin (JKC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 633.06K $ 633.06K $ 633.06K Общо предлагане: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Циркулиращо предлагане: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M FDV (оценка при пълна реализация): $ 633.08K $ 633.08K $ 633.08K Рекорд за всички времена: $ 0.747856 $ 0.747856 $ 0.747856 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02020314 $ 0.02020314 $ 0.02020314 Текуща цена: $ 0.0317303 $ 0.0317303 $ 0.0317303 Научете повече за цената на Junkcoin (JKC)

Токеномика на Junkcoin (JKC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Junkcoin (JKC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JKC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JKC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JKC, разгледайте цената в реално време на токените JKC!

