БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на JunkCoin Doge Real Name днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JUNKCOIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JUNKCOIN в MEXC сега.Цената в реално време на JunkCoin Doge Real Name днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JUNKCOIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JUNKCOIN в MEXC сега.

Повече за JUNKCOIN

JUNKCOINценова информация

Какво представлява JUNKCOIN

Официален уебсайт на JUNKCOIN

Токеномика на JUNKCOIN

JUNKCOIN ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

JunkCoin Doge Real Name Лого

JunkCoin Doge Real Name цена (JUNKCOIN)

Не се намира в списъка

1 JUNKCOIN към USD - цена в реално време:

--
----
+47.30%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:34:34 (UTC+8)

Информация за цената за JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

+54.69%

-31.48%

-31.48%

Цената в реално време за JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) е--. През последните 24 часа JUNKCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JUNKCOIN е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JUNKCOIN има промяна от +0.22% за последния час, +54.69% за 24 часа и -31.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

$ 88.16K
$ 88.16K$ 88.16K

--
----

$ 88.16K
$ 88.16K$ 88.16K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,806.455355
947,933,806.455355 947,933,806.455355

Текущата пазарна капитализация на JunkCoin Doge Real Name е $ 88.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JUNKCOIN е 947.93M, като общото предлагане е 947933806.455355. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 88.16K.

История на цените за JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) USD

През днешния ден промяната в цената на JunkCoin Doge Real Name към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на JunkCoin Doge Real Name към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на JunkCoin Doge Real Name към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на JunkCoin Doge Real Name към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+54.69%
30 дни$ 0-60.53%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за JunkCoin Doge Real Name (USD)

Колко ще струва JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за JunkCoin Doge Real Name.

Проверете прогнозата за цената за JunkCoin Doge Real Name сега!

JUNKCOIN към местни валути

Токеномика на JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Разбирането на токеномиката на JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените JUNKCOIN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Колко струва JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) днес?
Цената в реално време на JUNKCOIN в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на JUNKCOIN към USD?
Текущата цена на JUNKCOIN към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на JunkCoin Doge Real Name?
Пазарната капитализация за JUNKCOIN е $ 88.16K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на JUNKCOIN?
Циркулиращото предлагане на JUNKCOIN е 947.93M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на JUNKCOIN?
JUNKCOIN постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на JUNKCOIN?
JUNKCOIN достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на JUNKCOIN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за JUNKCOIN е -- USD.
Ще се повиши ли JUNKCOIN тази година?
JUNKCOIN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за JUNKCOIN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:34:34 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,555.14
$109,555.14$109,555.14

-0.60%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,881.28
$3,881.28$3,881.28

+0.52%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02820
$0.02820$0.02820

-12.36%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.66
$187.66$187.66

-0.26%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,881.28
$3,881.28$3,881.28

+0.52%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,555.14
$109,555.14$109,555.14

-0.60%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.66
$187.66$187.66

-0.26%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5226
$2.5226$2.5226

-0.05%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.85
$1,087.85$1,087.85

+0.32%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000752
$0.0000752$0.0000752

+50.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09506
$0.09506$0.09506

+850.60%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.001275
$0.001275$0.001275

+537.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000148
$0.00000148$0.00000148

+131.25%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00030
$0.00030$0.00030

+66.66%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7184
$0.7184$0.7184

+39.57%