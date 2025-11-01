Информация за цената за JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.22% Промяна на цената (1д) +54.69% Промяна на цената (7д) -31.48% Промяна на цената (7д) -31.48%

Цената в реално време за JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) е--. През последните 24 часа JUNKCOIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JUNKCOIN е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JUNKCOIN има промяна от +0.22% за последния час, +54.69% за 24 часа и -31.48% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Пазарна капитализация $ 88.16K$ 88.16K $ 88.16K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 88.16K$ 88.16K $ 88.16K Циркулиращо предлагане 947.93M 947.93M 947.93M Общо предлагане 947,933,806.455355 947,933,806.455355 947,933,806.455355

Текущата пазарна капитализация на JunkCoin Doge Real Name е $ 88.16K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JUNKCOIN е 947.93M, като общото предлагане е 947933806.455355. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 88.16K.