Информация за цената за jungle bay memes (JBM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -2.39% Промяна на цената (1д) +5.31% Промяна на цената (7д) +1.29% Промяна на цената (7д) +1.29%

Цената в реално време за jungle bay memes (JBM) е--. През последните 24 часа JBM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JBM е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JBM има промяна от -2.39% за последния час, +5.31% за 24 часа и +1.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за jungle bay memes (JBM)

Пазарна капитализация $ 208.62K$ 208.62K $ 208.62K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 208.62K$ 208.62K $ 208.62K Циркулиращо предлагане 93.24B 93.24B 93.24B Общо предлагане 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Текущата пазарна капитализация на jungle bay memes е $ 208.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JBM е 93.24B, като общото предлагане е 93243552077.89908. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 208.62K.