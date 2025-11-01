БорсаDEX+
Цената в реално време на jungle bay memes днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JBM към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JBM в MEXC сега.

Повече за JBM

JBMценова информация

Какво представлява JBM

Официален уебсайт на JBM

Токеномика на JBM

JBM ценова прогноза

jungle bay memes цена (JBM)

1 JBM към USD - цена в реално време:

Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията.
jungle bay memes (JBM) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:34:25 (UTC+8)

Информация за цената за jungle bay memes (JBM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.39%

+5.31%

+1.29%

+1.29%

Цената в реално време за jungle bay memes (JBM) е--. През последните 24 часа JBM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JBM е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JBM има промяна от -2.39% за последния час, +5.31% за 24 часа и +1.29% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за jungle bay memes (JBM)

$ 208.62K
$ 208.62K$ 208.62K

--
----

$ 208.62K
$ 208.62K$ 208.62K

93.24B
93.24B 93.24B

93,243,552,077.89908
93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Текущата пазарна капитализация на jungle bay memes е $ 208.62K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JBM е 93.24B, като общото предлагане е 93243552077.89908. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 208.62K.

История на цените за jungle bay memes (JBM) USD

През днешния ден промяната в цената на jungle bay memes към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на jungle bay memes към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на jungle bay memes към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на jungle bay memes към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+5.31%
30 дни$ 0-26.17%
60 дни$ 0-29.47%
90 дни$ 0--

Какво е jungle bay memes (JBM)

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

jungle bay memes (JBM) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за jungle bay memes (USD)

Колко ще струва jungle bay memes (JBM) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от jungle bay memes (JBM) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за jungle bay memes.

Проверете прогнозата за цената за jungle bay memes сега!

JBM към местни валути

Токеномика на jungle bay memes (JBM)

Разбирането на токеномиката на jungle bay memes (JBM) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените JBM сега!

Хората също питат: Други въпроси относно jungle bay memes (JBM)

Колко струва jungle bay memes (JBM) днес?
Цената в реално време на JBM в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на JBM към USD?
Текущата цена на JBM към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на jungle bay memes?
Пазарната капитализация за JBM е $ 208.62K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на JBM?
Циркулиращото предлагане на JBM е 93.24B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на JBM?
JBM постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на JBM?
JBM достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на JBM?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за JBM е -- USD.
Ще се повиши ли JBM тази година?
JBM може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за JBM за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:34:25 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за jungle bay memes (JBM)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

