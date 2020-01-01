Токеномика на JumpToken (JMPT) Открийте ключова информация за JumpToken (JMPT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce. Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance. Официален уебсайт: https://www.jumptask.io/ Бяла книга: https://docs.jumptask.io/whitepaper/jumptask-whitepaper

Токеномика и анализ на цената за JumpToken (JMPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JumpToken (JMPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M Общо предлагане: $ 30.79M $ 30.79M $ 30.79M Циркулиращо предлагане: $ 14.27M $ 14.27M $ 14.27M FDV (оценка при пълна реализация): $ 34.51M $ 34.51M $ 34.51M Рекорд за всички времена: $ 2.94 $ 2.94 $ 2.94 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.837458 $ 0.837458 $ 0.837458 Текуща цена: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Научете повече за цената на JumpToken (JMPT)

Токеномика на JumpToken (JMPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на JumpToken (JMPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JMPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JMPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JMPT, разгледайте цената в реално време на токените JMPT!

Прогноза за цената за JMPT Искате ли да знаете какъв път може да поеме JMPT? Нашата страница за прогноза за цената JMPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JMPT сега!

