Токеномика на Juice Finance (JUICE) Открийте ключова информация за Juice Finance (JUICE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Juice Finance (JUICE) Juice Finance, is a leading disruptive Cross-Margin DeFi protocol built on the Blast L2. At its core, Juice innovates with cross-margin lending features, integrating seamlessly with Blast’s unique rebasing tokens and ecosystem ethos. Our platform is designed to empower users with composable leverage, enabling them to maximize their yield and point farming activities within the Blast ecosystem. Официален уебсайт: https://www.juice.finance/ Бяла книга: https://juice-finance.gitbook.io/juice-finance Купете JUICE сега!

Токеномика и анализ на цената за Juice Finance (JUICE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Juice Finance (JUICE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 294.03K $ 294.03K $ 294.03K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 816.03M $ 816.03M $ 816.03M FDV (оценка при пълна реализация): $ 360.32K $ 360.32K $ 360.32K Рекорд за всички времена: $ 0.188085 $ 0.188085 $ 0.188085 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00036032 $ 0.00036032 $ 0.00036032 Научете повече за цената на Juice Finance (JUICE)

Токеномика на Juice Finance (JUICE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Juice Finance (JUICE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JUICE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JUICE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JUICE, разгледайте цената в реално време на токените JUICE!

