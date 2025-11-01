БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Judge MENTAL днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MENTAL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MENTAL в MEXC сега.Цената в реално време на Judge MENTAL днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за MENTAL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на MENTAL в MEXC сега.

Повече за MENTAL

MENTALценова информация

Какво представлява MENTAL

Официален уебсайт на MENTAL

Токеномика на MENTAL

MENTAL ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Judge MENTAL Лого

Judge MENTAL цена (MENTAL)

Не се намира в списъка

1 MENTAL към USD - цена в реално време:

--
----
-7.90%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Judge MENTAL (MENTAL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:34:15 (UTC+8)

Информация за цената за Judge MENTAL (MENTAL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.79%

-7.90%

-29.40%

-29.40%

Цената в реално време за Judge MENTAL (MENTAL) е--. През последните 24 часа MENTAL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MENTAL е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MENTAL има промяна от +0.79% за последния час, -7.90% за 24 часа и -29.40% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Judge MENTAL (MENTAL)

$ 11.58K
$ 11.58K$ 11.58K

--
----

$ 11.58K
$ 11.58K$ 11.58K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,149.5639024
999,985,149.5639024 999,985,149.5639024

Текущата пазарна капитализация на Judge MENTAL е $ 11.58K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MENTAL е 999.99M, като общото предлагане е 999985149.5639024. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 11.58K.

История на цените за Judge MENTAL (MENTAL) USD

През днешния ден промяната в цената на Judge MENTAL към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Judge MENTAL към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Judge MENTAL към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Judge MENTAL към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-7.90%
30 дни$ 0-93.67%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Judge MENTAL (MENTAL)

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Judge MENTAL (MENTAL) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Judge MENTAL (USD)

Колко ще струва Judge MENTAL (MENTAL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Judge MENTAL (MENTAL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Judge MENTAL.

Проверете прогнозата за цената за Judge MENTAL сега!

MENTAL към местни валути

Токеномика на Judge MENTAL (MENTAL)

Разбирането на токеномиката на Judge MENTAL (MENTAL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените MENTAL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Judge MENTAL (MENTAL)

Колко струва Judge MENTAL (MENTAL) днес?
Цената в реално време на MENTAL в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на MENTAL към USD?
Текущата цена на MENTAL към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Judge MENTAL?
Пазарната капитализация за MENTAL е $ 11.58K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на MENTAL?
Циркулиращото предлагане на MENTAL е 999.99M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на MENTAL?
MENTAL постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на MENTAL?
MENTAL достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на MENTAL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за MENTAL е -- USD.
Ще се повиши ли MENTAL тази година?
MENTAL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за MENTAL за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:34:15 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Judge MENTAL (MENTAL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,560.24
$109,560.24$109,560.24

-0.60%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,882.65
$3,882.65$3,882.65

+0.56%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02820
$0.02820$0.02820

-12.36%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.73
$187.73$187.73

-0.22%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,882.65
$3,882.65$3,882.65

+0.56%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,560.24
$109,560.24$109,560.24

-0.60%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.73
$187.73$187.73

-0.22%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5223
$2.5223$2.5223

-0.06%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.85
$1,087.85$1,087.85

+0.32%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000752
$0.0000752$0.0000752

+50.40%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09405
$0.09405$0.09405

+840.50%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.001399
$0.001399$0.001399

+599.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000148
$0.00000148$0.00000148

+131.25%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00030
$0.00030$0.00030

+66.66%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7147
$0.7147$0.7147

+38.85%