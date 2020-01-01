Токеномика на ju rugan (JU) Открийте ключова информация за ju rugan (JU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ju rugan (JU) Ju Rugan is a character based token based off of the famous Joe Rogan. As most know Joe holds weekly podcasts. And for this reason …. Ju Rugan is bringing podcasts to the blockchain, Ju Rugan was made and rugged by a developer soon taken over by the community, with this brought lots of strength and commitment by members. Ju plans to hold weekly informative podcasts live with different projects to help introduce and inform others on crypto as well as discuss current matters going on in the world. Further more amplified by humour filled videos and informative news! Come on the podcast Ju wants to meet you! Официален уебсайт: https://www.jurugan.xyz/ Купете JU сега!

Токеномика и анализ на цената за ju rugan (JU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ju rugan (JU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.46K $ 10.46K $ 10.46K Общо предлагане: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Циркулиращо предлагане: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.46K $ 10.46K $ 10.46K Рекорд за всички времена: $ 0.00525852 $ 0.00525852 $ 0.00525852 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000836 $ 0.00000836 $ 0.00000836 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на ju rugan (JU)

Токеномика на ju rugan (JU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ju rugan (JU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JU, разгледайте цената в реално време на токените JU!

Прогноза за цената за JU Искате ли да знаете какъв път може да поеме JU? Нашата страница за прогноза за цената JU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JU сега!

