Информация за JPOW AI (JPOW) JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP. The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform Официален уебсайт: https://www.jpow.ai/

Токеномика и анализ на цената за JPOW AI (JPOW) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JPOW AI (JPOW), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 227.16K $ 227.16K $ 227.16K Общо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Циркулиращо предлагане: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (оценка при пълна реализация): $ 227.16K $ 227.16K $ 227.16K Рекорд за всички времена: $ 0.00261661 $ 0.00261661 $ 0.00261661 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00006043 $ 0.00006043 $ 0.00006043 Текуща цена: $ 0.00022578 $ 0.00022578 $ 0.00022578 Научете повече за цената на JPOW AI (JPOW)

Токеномика на JPOW AI (JPOW): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на JPOW AI (JPOW) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JPOW токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JPOW токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JPOW, разгледайте цената в реално време на токените JPOW!

Прогноза за цената за JPOW Искате ли да знаете какъв път може да поеме JPOW? Нашата страница за прогноза за цената JPOW съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JPOW сега!

