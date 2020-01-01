Токеномика на Joystream (JOY) Открийте ключова информация за Joystream (JOY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Joystream (JOY) Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control. Официален уебсайт: https://www.joystream.org/ Бяла книга: https://www.joystream.org/lightpaper.pdf Купете JOY сега!

Токеномика и анализ на цената за Joystream (JOY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Joystream (JOY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Общо предлагане: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Циркулиращо предлагане: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Рекорд за всички времена: $ 0.060149 $ 0.060149 $ 0.060149 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00101421 $ 0.00101421 $ 0.00101421 Текуща цена: $ 0.00152597 $ 0.00152597 $ 0.00152597 Научете повече за цената на Joystream (JOY)

Токеномика на Joystream (JOY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Joystream (JOY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JOY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JOY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JOY, разгледайте цената в реално време на токените JOY!

Прогноза за цената за JOY Искате ли да знаете какъв път може да поеме JOY? Нашата страница за прогноза за цената JOY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JOY сега!

