Информация за Joss Money (JMONEY) Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. Официален уебсайт: https://www.martplay.art/events/jmoney Бяла книга: https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money Купете JMONEY сега!

Токеномика и анализ на цената за Joss Money (JMONEY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Joss Money (JMONEY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Общо предлагане: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Циркулиращо предлагане: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Рекорд за всички времена: $ 0.00820821 $ 0.00820821 $ 0.00820821 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00135707 $ 0.00135707 $ 0.00135707 Текуща цена: $ 0.00205922 $ 0.00205922 $ 0.00205922 Научете повече за цената на Joss Money (JMONEY)

Токеномика на Joss Money (JMONEY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Joss Money (JMONEY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JMONEY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JMONEY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JMONEY, разгледайте цената в реално време на токените JMONEY!

