Jorkin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by a popular internet meme featuring an animated monkey. The meme, features a simple, looping GIF of a cartoon monkey moving its arm, capturing attention with its humorous and iconic simplicity. Jorkin aims to bring the fun and lighthearted nature of internet culture to the crypto world, fostering a community of meme enthusiasts and crypto holders who appreciate the quirky appeal of this character.

Токеномика и анализ на цената за Jorkin (JORKIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Jorkin (JORKIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 91.67K $ 91.67K $ 91.67K Общо предлагане: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Циркулиращо предлагане: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (оценка при пълна реализация): $ 91.67K $ 91.67K $ 91.67K Рекорд за всички времена: $ 0.00796273 $ 0.00796273 $ 0.00796273 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Jorkin (JORKIN)

Токеномика на Jorkin (JORKIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Jorkin (JORKIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JORKIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JORKIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JORKIN, разгледайте цената в реално време на токените JORKIN!

