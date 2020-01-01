Токеномика на JOOCE Memecoin Index (JMX) Открийте ключова информация за JOOCE Memecoin Index (JMX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за JOOCE Memecoin Index (JMX) The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. Официален уебсайт: https://jooce.xyz Купете JMX сега!

Токеномика и анализ на цената за JOOCE Memecoin Index (JMX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JOOCE Memecoin Index (JMX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 890.25K $ 890.25K $ 890.25K Общо предлагане: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Циркулиращо предлагане: $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M FDV (оценка при пълна реализация): $ 890.25K $ 890.25K $ 890.25K Рекорд за всички времена: $ 0.846862 $ 0.846862 $ 0.846862 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.417021 $ 0.417021 $ 0.417021 Текуща цена: $ 0.669496 $ 0.669496 $ 0.669496 Научете повече за цената на JOOCE Memecoin Index (JMX)

Токеномика на JOOCE Memecoin Index (JMX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на JOOCE Memecoin Index (JMX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JMX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JMX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JMX, разгледайте цената в реално време на токените JMX!

Прогноза за цената за JMX Искате ли да знаете какъв път може да поеме JMX? Нашата страница за прогноза за цената JMX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JMX сега!

