Информация за цената за JOOCE (JOOCE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00006314 24-часов нисък $ 0.00006598 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00008622 Най-ниска цена $ 0.00002737 Промяна на цената (1ч) +0.56% Промяна на цената (1д) +3.85% Промяна на цената (7д) +21.86%

Цената в реално време за JOOCE (JOOCE) е$0.00006574. През последните 24 часа JOOCE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00006314 до най-висока стойност $ 0.00006598, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JOOCE е $ 0.00008622, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002737.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JOOCE има промяна от +0.56% за последния час, +3.85% за 24 часа и +21.86% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за JOOCE (JOOCE)

Пазарна капитализация $ 110.26K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 657.25K Циркулиращо предлагане 1.68B Общо предлагане 10,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на JOOCE е $ 110.26K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JOOCE е 1.68B, като общото предлагане е 10000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 657.25K.