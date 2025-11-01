Информация за цената за JOKE (JOKE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01210796$ 0.01210796 $ 0.01210796 Най-ниска цена $ 0.00843962$ 0.00843962 $ 0.00843962 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за JOKE (JOKE) е$0.00881758. През последните 24 часа JOKE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JOKE е $ 0.01210796, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00843962.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JOKE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за JOKE (JOKE)

Пазарна капитализация $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Циркулиращо предлагане 500.00M 500.00M 500.00M Общо предлагане 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

Текущата пазарна капитализация на JOKE е $ 4.41M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JOKE е 500.00M, като общото предлагане е 999999999.794431. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.82M.