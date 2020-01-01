Токеномика на John McAIfee (MCAIFEE) Открийте ключова информация за John McAIfee (MCAIFEE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за John McAIfee (MCAIFEE) John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem. Официален уебсайт: https://mcaifee.me/ Купете MCAIFEE сега!

Токеномика и анализ на цената за John McAIfee (MCAIFEE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за John McAIfee (MCAIFEE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.64K $ 13.64K $ 13.64K Общо предлагане: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M Циркулиращо предлагане: $ 999.30M $ 999.30M $ 999.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.64K $ 13.64K $ 13.64K Рекорд за всички времена: $ 0.00723635 $ 0.00723635 $ 0.00723635 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000824 $ 0.00000824 $ 0.00000824 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на John McAIfee (MCAIFEE)

Токеномика на John McAIfee (MCAIFEE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на John McAIfee (MCAIFEE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MCAIFEE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MCAIFEE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MCAIFEE, разгледайте цената в реално време на токените MCAIFEE!

Прогноза за цената за MCAIFEE Искате ли да знаете какъв път може да поеме MCAIFEE? Нашата страница за прогноза за цената MCAIFEE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MCAIFEE сега!

