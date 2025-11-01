Информация за цената за Joe Hat (HAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 18,925.4$ 18,925.4 $ 18,925.4 Най-ниска цена $ 154.98$ 154.98 $ 154.98 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Joe Hat (HAT) е$370.82. През последните 24 часа HAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HAT е $ 18,925.4, а най-ниската цена за всички времена е $ 154.98.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HAT има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Joe Hat (HAT)

Пазарна капитализация $ 54.51K$ 54.51K $ 54.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 54.51K$ 54.51K $ 54.51K Циркулиращо предлагане 147.00 147.00 147.00 Общо предлагане 147.0 147.0 147.0

Текущата пазарна капитализация на Joe Hat е $ 54.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HAT е 147.00, като общото предлагане е 147.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 54.51K.