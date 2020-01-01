Токеномика на JOBSEEK ($JOBSEEK) Открийте ключова информация за JOBSEEK ($JOBSEEK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

$JOBSEEK is a cutting-edge, AI-driven token designed to revolutionize the job-matching and career development landscape. Built on the robust foundations of DeepSeek's advanced artificial intelligence and the high-performance Solana blockchain, $JOBSEEK leverages state-of-the-art AI technologies to streamline and automate the recruitment process, enhance skill verification, and provide secure, transparent, and efficient employment solutions. At its core, $JOBSEEK utilizes DeepSeek's sophisticated AI algorithms to analyze vast amounts of data, including job postings, candidate profiles, and market trends, to deliver highly accurate and personalized job matches. This ensures that both job seekers and employers can connect with the most relevant opportunities and talent, respectively, saving time and resources while maximizing outcomes. Официален уебсайт: https://jobseekai.work/

Токеномика и анализ на цената за JOBSEEK ($JOBSEEK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JOBSEEK ($JOBSEEK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.48K Общо предлагане: $ 99.89M Циркулиращо предлагане: $ 99.89M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.48K Рекорд за всички времена: $ 0.056118 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00012482

Токеномика на JOBSEEK ($JOBSEEK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на JOBSEEK ($JOBSEEK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой $JOBSEEK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой $JOBSEEK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на $JOBSEEK, разгледайте цената в реално време на токените $JOBSEEK!

