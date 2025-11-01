Информация за цената за JobIess (JOBIESS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0012318 $ 0.0012318 $ 0.0012318 24-часов нисък $ 0.00152558 $ 0.00152558 $ 0.00152558 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0012318$ 0.0012318 $ 0.0012318 24-часов висок $ 0.00152558$ 0.00152558 $ 0.00152558 Рекорд за всички времена $ 0.01618855$ 0.01618855 $ 0.01618855 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.28% Промяна на цената (1д) +4.03% Промяна на цената (7д) +8.28% Промяна на цената (7д) +8.28%

Цената в реално време за JobIess (JOBIESS) е$0.00132148. През последните 24 часа JOBIESS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0012318 до най-висока стойност $ 0.00152558, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JOBIESS е $ 0.01618855, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JOBIESS има промяна от +1.28% за последния час, +4.03% за 24 часа и +8.28% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за JobIess (JOBIESS)

Пазарна капитализация $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на JobIess е $ 1.32M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JOBIESS е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.32M.