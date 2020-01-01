Токеномика на Jito Staked SOL (JITOSOL) Открийте ключова информация за Jito Staked SOL (JITOSOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Jito Staked SOL (JITOSOL) The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL. Официален уебсайт: https://www.jito.network/

Токеномика и анализ на цената за Jito Staked SOL (JITOSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Jito Staked SOL (JITOSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.67B Общо предлагане: $ 12.39M Циркулиращо предлагане: $ 12.39M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.67B Рекорд за всички времена: $ 339.52 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.57898 Текуща цена: $ 215.25

Токеномика на Jito Staked SOL (JITOSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Jito Staked SOL (JITOSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JITOSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JITOSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JITOSOL, разгледайте цената в реално време на токените JITOSOL!

