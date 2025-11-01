Информация за цената за Jingle (JINGLE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01915846$ 0.01915846 $ 0.01915846 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +8.11% Промяна на цената (7д) +8.11%

Цената в реално време за Jingle (JINGLE) е--. През последните 24 часа JINGLE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JINGLE е $ 0.01915846, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JINGLE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +8.11% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Jingle (JINGLE)

Пазарна капитализация $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 9.89K$ 9.89K $ 9.89K Циркулиращо предлагане 998.12M 998.12M 998.12M Общо предлагане 998,124,333.179383 998,124,333.179383 998,124,333.179383

Текущата пазарна капитализация на Jingle е $ 9.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JINGLE е 998.12M, като общото предлагане е 998124333.179383. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.89K.