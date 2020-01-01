Токеномика на Jimmy on Solana (JIMMY) Открийте ключова информация за Jimmy on Solana (JIMMY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Jimmy on Solana (JIMMY) Jimmy has big dreams of becoming a millionaire. He heard stories of people making it by buying meme coins and he was convinced that he could do the same. Jimmy had always been fascinated with internet culture and had a knack for creating viral memes. He knew that memes were all the rage these days and thought that he could create a meme that was both fun and profitable. Excited by the prospect of his newfound idea, Jimmy began working tirelessly on his meme coin. He spent countless hours researching the best blockchain technology to use and crafting the perfect marketing strategy to attract investors. He created a Twitter for his coin and began posting memes to attract attention. To his surprise, people began to take notice. As the value of Jimmy's meme coin began to skyrocket, he started getting invited to speak at Twitter spaces and even landed a few interviews on national news shows. With great success came great responsibility. Jimmy soon realized that he needed to work hard to maintain the value of his coin and protect his investors. He hired a team of developers to help him manage his coin and continued to work tirelessly to improve it. Официален уебсайт: https://www.jimmycoinsol.vip Купете JIMMY сега!

Токеномика и анализ на цената за Jimmy on Solana (JIMMY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Jimmy on Solana (JIMMY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 420.70M $ 420.70M $ 420.70M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 88.16K $ 88.16K $ 88.16K Рекорд за всички времена: $ 0.00940294 $ 0.00940294 $ 0.00940294 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00020953 $ 0.00020953 $ 0.00020953 Научете повече за цената на Jimmy on Solana (JIMMY)

Токеномика на Jimmy on Solana (JIMMY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Jimmy on Solana (JIMMY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JIMMY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JIMMY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JIMMY, разгледайте цената в реално време на токените JIMMY!

Прогноза за цената за JIMMY Искате ли да знаете какъв път може да поеме JIMMY? Нашата страница за прогноза за цената JIMMY съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

