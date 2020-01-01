Токеномика на Jill Boden (JILLBODEN) Открийте ключова информация за Jill Boden (JILLBODEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Jill Boden (JILLBODEN) Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market. Официален уебсайт: https://jillboden.fun/ Купете JILLBODEN сега!

Токеномика и анализ на цената за Jill Boden (JILLBODEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Jill Boden (JILLBODEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.20K $ 9.20K $ 9.20K Общо предлагане: $ 998.30M $ 998.30M $ 998.30M Циркулиращо предлагане: $ 998.30M $ 998.30M $ 998.30M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.20K $ 9.20K $ 9.20K Рекорд за всички времена: $ 0.00092012 $ 0.00092012 $ 0.00092012 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000692 $ 0.00000692 $ 0.00000692 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Jill Boden (JILLBODEN)

Токеномика на Jill Boden (JILLBODEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Jill Boden (JILLBODEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JILLBODEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JILLBODEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JILLBODEN, разгледайте цената в реално време на токените JILLBODEN!

Прогноза за цената за JILLBODEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме JILLBODEN? Нашата страница за прогноза за цената JILLBODEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JILLBODEN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!