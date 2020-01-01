Токеномика на JHH (JHH)
Информация за JHH (JHH)
$JHH is a fan-created memecoin on the Solana blockchain that pays tribute to Jen-Hsun Huang, the visionary co-founder and CEO of Nvidia. This project is purely for entertainment and community engagement, celebrating Huang’s impact on tech and AI while incorporating the fun and creative nature of meme culture. The token combines the admiration for a tech leader with the decentralized, fast, and low-fee benefits of the Solana network. Importantly, $JHH has no official connection to Huang or Nvidia, serving solely as an unofficial homage within the crypto community.
Токеномика и анализ на цената за JHH (JHH)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JHH (JHH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на JHH (JHH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на JHH (JHH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой JHH токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой JHH токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.