Токеномика на JEXchange (JEX) Открийте ключова информация за JEXchange (JEX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за JEXchange (JEX) JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party. Официален уебсайт: https://jexchange.io

Токеномика и анализ на цената за JEXchange (JEX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JEXchange (JEX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Рекорд за всички времена: $ 0.00959624 $ 0.00959624 $ 0.00959624 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00175223 $ 0.00175223 $ 0.00175223 Научете повече за цената на JEXchange (JEX)

Токеномика на JEXchange (JEX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на JEXchange (JEX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JEX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JEX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JEX, разгледайте цената в реално време на токените JEX!

Прогноза за цената за JEX Искате ли да знаете какъв път може да поеме JEX? Нашата страница за прогноза за цената JEX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

