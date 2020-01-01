Токеномика на JETT CRYPTO (JETT) Открийте ключова информация за JETT CRYPTO (JETT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за JETT CRYPTO (JETT) Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone. Официален уебсайт: https://jettcrypto.in/ Бяла книга: https://jettcrypto.in/whitepaper.pdf Купете JETT сега!

Токеномика и анализ на цената за JETT CRYPTO (JETT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JETT CRYPTO (JETT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.18M $ 9.18M $ 9.18M Рекорд за всички времена: $ 1.048 $ 1.048 $ 1.048 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.088823 $ 0.088823 $ 0.088823 Текуща цена: $ 0.091881 $ 0.091881 $ 0.091881 Научете повече за цената на JETT CRYPTO (JETT)

Токеномика на JETT CRYPTO (JETT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на JETT CRYPTO (JETT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JETT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JETT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JETT, разгледайте цената в реално време на токените JETT!

Прогноза за цената за JETT Искате ли да знаете какъв път може да поеме JETT? Нашата страница за прогноза за цената JETT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JETT сега!

