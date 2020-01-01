Токеномика на JESUS ON SOL (JESUS) Открийте ключова информация за JESUS ON SOL (JESUS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за JESUS ON SOL (JESUS) THE MISSION OF JESUSONSOL IS to INFLUENCE CULTURE AND BRING LIGHT INTO DARK PLACES ON SOLANA JUST AS JESUS COIN ON THE ETHEREUM BLOCKCHAIN HAS DONE. WE ARE CONTINUING THE LEGACY AS IT OPERATES AS A DECENTRALIZED, FAITH-BASED CRYPTOCURRENCY THAT INSPIRES INDIVIDUALS TO LOVE ONE ANOTHER AND PURSUE A HIGHER CALLING. Официален уебсайт: https://www.jesusonsol.com/ Бяла книга: https://www.jesusonsol.com/ Купете JESUS сега!

Токеномика и анализ на цената за JESUS ON SOL (JESUS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JESUS ON SOL (JESUS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 119.44K $ 119.44K $ 119.44K Рекорд за всички времена: $ 0.288031 $ 0.288031 $ 0.288031 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00330383 $ 0.00330383 $ 0.00330383 Текуща цена: $ 0.01706134 $ 0.01706134 $ 0.01706134 Научете повече за цената на JESUS ON SOL (JESUS)

Токеномика на JESUS ON SOL (JESUS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на JESUS ON SOL (JESUS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JESUS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JESUS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JESUS, разгледайте цената в реално време на токените JESUS!

Прогноза за цената за JESUS Искате ли да знаете какъв път може да поеме JESUS? Нашата страница за прогноза за цената JESUS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JESUS сега!

