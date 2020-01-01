Токеномика на Jester (JEST) Открийте ключова информация за Jester (JEST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Jester (JEST) Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience. Официален уебсайт: https://jester.global/ Бяла книга: https://jester.gitbook.io/docs Купете JEST сега!

Токеномика и анализ на цената за Jester (JEST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Jester (JEST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M Общо предлагане: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Циркулиращо предлагане: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.04M $ 5.04M $ 5.04M Рекорд за всички времена: $ 15.79 $ 15.79 $ 15.79 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.552133 $ 0.552133 $ 0.552133 Текуща цена: $ 5.05 $ 5.05 $ 5.05 Научете повече за цената на Jester (JEST)

Токеномика на Jester (JEST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Jester (JEST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JEST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JEST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JEST, разгледайте цената в реално време на токените JEST!

Прогноза за цената за JEST Искате ли да знаете какъв път може да поеме JEST? Нашата страница за прогноза за цената JEST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JEST сега!

