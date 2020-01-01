Токеномика на jeo rogen (ROGEN) Открийте ключова информация за jeo rogen (ROGEN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за jeo rogen (ROGEN) Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast! Официален уебсайт: https://jeorogensol.xyz Купете ROGEN сега!

Токеномика и анализ на цената за jeo rogen (ROGEN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за jeo rogen (ROGEN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 530.91K $ 530.91K $ 530.91K Общо предлагане: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M Циркулиращо предлагане: $ 999.01M $ 999.01M $ 999.01M FDV (оценка при пълна реализация): $ 530.91K $ 530.91K $ 530.91K Рекорд за всички времена: $ 0.00191537 $ 0.00191537 $ 0.00191537 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00053244 $ 0.00053244 $ 0.00053244 Научете повече за цената на jeo rogen (ROGEN)

Токеномика на jeo rogen (ROGEN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на jeo rogen (ROGEN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ROGEN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ROGEN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ROGEN, разгледайте цената в реално време на токените ROGEN!

Прогноза за цената за ROGEN Искате ли да знаете какъв път може да поеме ROGEN? Нашата страница за прогноза за цената ROGEN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ROGEN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!