Какво е Jellyverse (JLY)

Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!