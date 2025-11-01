БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на JELLY TIME днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JELLY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JELLY в MEXC сега.Цената в реално време на JELLY TIME днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JELLY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JELLY в MEXC сега.

Повече за JELLY

JELLYценова информация

Какво представлява JELLY

Официален уебсайт на JELLY

Токеномика на JELLY

JELLY ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

JELLY TIME Лого

JELLY TIME цена (JELLY)

Не се намира в списъка

1 JELLY към USD - цена в реално време:

--
----
+0.60%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
JELLY TIME (JELLY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:20:41 (UTC+8)

Информация за цената за JELLY TIME (JELLY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015406
$ 0.0015406$ 0.0015406

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.65%

+14.09%

+14.09%

Цената в реално време за JELLY TIME (JELLY) е--. През последните 24 часа JELLY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JELLY е $ 0.0015406, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JELLY има промяна от -- за последния час, +0.65% за 24 часа и +14.09% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за JELLY TIME (JELLY)

$ 16.67K
$ 16.67K$ 16.67K

--
----

$ 16.67K
$ 16.67K$ 16.67K

999.76M
999.76M 999.76M

999,760,634.305833
999,760,634.305833 999,760,634.305833

Текущата пазарна капитализация на JELLY TIME е $ 16.67K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JELLY е 999.76M, като общото предлагане е 999760634.305833. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.67K.

История на цените за JELLY TIME (JELLY) USD

През днешния ден промяната в цената на JELLY TIME към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на JELLY TIME към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на JELLY TIME към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на JELLY TIME към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.65%
30 дни$ 0-35.50%
60 дни$ 0-97.51%
90 дни$ 0--

Какво е JELLY TIME (JELLY)

Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition.

The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations.

$JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects.

The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet.

The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include:

Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes.

Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement.

Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content.

$JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

JELLY TIME (JELLY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за JELLY TIME (USD)

Колко ще струва JELLY TIME (JELLY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от JELLY TIME (JELLY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за JELLY TIME.

Проверете прогнозата за цената за JELLY TIME сега!

JELLY към местни валути

Токеномика на JELLY TIME (JELLY)

Разбирането на токеномиката на JELLY TIME (JELLY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените JELLY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно JELLY TIME (JELLY)

Колко струва JELLY TIME (JELLY) днес?
Цената в реално време на JELLY в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на JELLY към USD?
Текущата цена на JELLY към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на JELLY TIME?
Пазарната капитализация за JELLY е $ 16.67K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на JELLY?
Циркулиращото предлагане на JELLY е 999.76M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на JELLY?
JELLY постигна ATH цена от 0.0015406 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на JELLY?
JELLY достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на JELLY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за JELLY е -- USD.
Ще се повиши ли JELLY тази година?
JELLY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за JELLY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:20:41 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за JELLY TIME (JELLY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,790.29
$109,790.29$109,790.29

-0.39%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,862.43
$3,862.43$3,862.43

+0.04%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02855
$0.02855$0.02855

-11.28%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.89
$187.89$187.89

-0.14%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,862.43
$3,862.43$3,862.43

+0.04%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,790.29
$109,790.29$109,790.29

-0.39%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.89
$187.89$187.89

-0.14%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5208
$2.5208$2.5208

-0.12%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,089.23
$1,089.23$1,089.23

+0.44%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000738
$0.0000738$0.0000738

+47.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09712
$0.09712$0.09712

+871.20%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000480
$0.000480$0.000480

+140.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000136
$0.00000136$0.00000136

+112.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.8047
$0.8047$0.8047

+56.34%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00026
$0.00026$0.00026

+44.44%