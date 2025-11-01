Информация за цената за Jeeteroo (JEET) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00139124$ 0.00139124 $ 0.00139124 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +3.45% Промяна на цената (1д) +2.20% Промяна на цената (7д) +13.94% Промяна на цената (7д) +13.94%

Цената в реално време за Jeeteroo (JEET) е--. През последните 24 часа JEET се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JEET е $ 0.00139124, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JEET има промяна от +3.45% за последния час, +2.20% за 24 часа и +13.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Jeeteroo (JEET)

Пазарна капитализация $ 145.25K$ 145.25K $ 145.25K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 472.07K$ 472.07K $ 472.07K Циркулиращо предлагане 307.49M 307.49M 307.49M Общо предлагане 999,390,795.0 999,390,795.0 999,390,795.0

Текущата пазарна капитализация на Jeeteroo е $ 145.25K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JEET е 307.49M, като общото предлагане е 999390795.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 472.07K.