Токеномика на JBM ($JBM)

Открийте ключова информация за JBM ($JBM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
USD

Информация за JBM ($JBM)

$JBM is a community-driven memecoin inspired by the adventurous spirit of a bold character from classic tales of exploration and growth. It aims to disrupt the crypto space by fostering a genuine, organic community built on transparency and trust.

The project is designed for long-term sustainability with robust tokenomics. The team has already burned 45% of the total token supply and 50% of the liquidity pool which is also burned, ensuring a deflationary model. Additionally, 2.5% of the liquidity has been locked for 2 years, with the fees generated from this additional liquidity pool being allocated for buyback and burn mechanisms. A further 2.5% is reserved for growth funds, which are also locked for 2 years, ensuring steady development over time.

$JBM focuses on creating a sustainable ecosystem where the community plays a central role in shaping its future, aiming to redefine the memecoin space with integrity and longevity.

Официален уебсайт:
https://www.jbmcto.xyz/

Токеномика и анализ на цената за JBM ($JBM)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за JBM ($JBM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 11.87K
$ 11.87K
Общо предлагане:
$ 549.20M
$ 549.20M
Циркулиращо предлагане:
$ 524.15M
$ 524.15M
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 12.44K
$ 12.44K
Рекорд за всички времена:
$ 0
$ 0
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0
$ 0
Текуща цена:
$ 0
$ 0

Токеномика на JBM ($JBM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на JBM ($JBM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой $JBM токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой $JBM токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на $JBM, разгледайте цената в реално време на токените $JBM!

Прогноза за цената за $JBM

Искате ли да знаете какъв път може да поеме $JBM? Нашата страница за прогноза за цената $JBM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.