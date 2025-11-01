Информация за цената за Javlis (JAVLIS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00133477$ 0.00133477 $ 0.00133477 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.89% Промяна на цената (1д) +9.66% Промяна на цената (7д) +17.52% Промяна на цената (7д) +17.52%

Цената в реално време за Javlis (JAVLIS) е--. През последните 24 часа JAVLIS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JAVLIS е $ 0.00133477, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JAVLIS има промяна от -0.89% за последния час, +9.66% за 24 часа и +17.52% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Javlis (JAVLIS)

Пазарна капитализация $ 449.63K$ 449.63K $ 449.63K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 449.63K$ 449.63K $ 449.63K Циркулиращо предлагане 904.64M 904.64M 904.64M Общо предлагане 904,637,281.0315613 904,637,281.0315613 904,637,281.0315613

Текущата пазарна капитализация на Javlis е $ 449.63K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JAVLIS е 904.64M, като общото предлагане е 904637281.0315613. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 449.63K.