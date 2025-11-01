БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на jAsset jUSD днес е 0.983544 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JUSD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JUSD в MEXC сега.Цената в реално време на jAsset jUSD днес е 0.983544 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за JUSD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на JUSD в MEXC сега.

Повече за JUSD

JUSDценова информация

Какво представлява JUSD

Официален уебсайт на JUSD

Токеномика на JUSD

JUSD ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

jAsset jUSD Лого

jAsset jUSD цена (JUSD)

Не се намира в списъка

1 JUSD към USD - цена в реално време:

$0.979553
$0.979553$0.979553
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
jAsset jUSD (JUSD) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:39:25 (UTC+8)

Информация за цената за jAsset jUSD (JUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.96935
$ 0.96935$ 0.96935
24-часов нисък
$ 0.98779
$ 0.98779$ 0.98779
24-часов висок

$ 0.96935
$ 0.96935$ 0.96935

$ 0.98779
$ 0.98779$ 0.98779

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 0.35345
$ 0.35345$ 0.35345

+0.20%

+1.16%

+0.99%

+0.99%

Цената в реално време за jAsset jUSD (JUSD) е$0.983544. През последните 24 часа JUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.96935 до най-висока стойност $ 0.98779, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JUSD е $ 1.062, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.35345.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JUSD има промяна от +0.20% за последния час, +1.16% за 24 часа и +0.99% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за jAsset jUSD (JUSD)

$ 690.27K
$ 690.27K$ 690.27K

--
----

$ 690.27K
$ 690.27K$ 690.27K

704.67K
704.67K 704.67K

704,674.0270391984
704,674.0270391984 704,674.0270391984

Текущата пазарна капитализация на jAsset jUSD е $ 690.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JUSD е 704.67K, като общото предлагане е 704674.0270391984. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 690.27K.

История на цените за jAsset jUSD (JUSD) USD

През днешния ден промяната в цената на jAsset jUSD към USD беше $ +0.01127403.
През последните 30 дни промяната в цената на jAsset jUSD към USD беше $ -0.0048851646.
През последните 60 дни промяната в цената на jAsset jUSD към USD беше $ -0.0094760530.
През последните 90 дни промяната в цената на jAsset jUSD към USD беше $ -0.0037391578037871.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.01127403+1.16%
30 дни$ -0.0048851646-0.49%
60 дни$ -0.0094760530-0.96%
90 дни$ -0.0037391578037871-0.37%

Какво е jAsset jUSD (JUSD)

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

jAsset jUSD (JUSD) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за jAsset jUSD (USD)

Колко ще струва jAsset jUSD (JUSD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от jAsset jUSD (JUSD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за jAsset jUSD.

Проверете прогнозата за цената за jAsset jUSD сега!

JUSD към местни валути

Токеномика на jAsset jUSD (JUSD)

Разбирането на токеномиката на jAsset jUSD (JUSD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените JUSD сега!

Хората също питат: Други въпроси относно jAsset jUSD (JUSD)

Колко струва jAsset jUSD (JUSD) днес?
Цената в реално време на JUSD в USD е 0.983544 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на JUSD към USD?
Текущата цена на JUSD към USD е $ 0.983544. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на jAsset jUSD?
Пазарната капитализация за JUSD е $ 690.27K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на JUSD?
Циркулиращото предлагане на JUSD е 704.67K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на JUSD?
JUSD постигна ATH цена от 1.062 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на JUSD?
JUSD достигна ATL цена от 0.35345 USD.
Какъв е обемът на търговията на JUSD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за JUSD е -- USD.
Ще се повиши ли JUSD тази година?
JUSD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за JUSD за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:39:25 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за jAsset jUSD (JUSD)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,867.03
$109,867.03$109,867.03

-0.32%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,886.07
$3,886.07$3,886.07

+0.65%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02870
$0.02870$0.02870

-10.81%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.73
$187.73$187.73

-0.22%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,886.07
$3,886.07$3,886.07

+0.65%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,867.03
$109,867.03$109,867.03

-0.32%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.73
$187.73$187.73

-0.22%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5315
$2.5315$2.5315

+0.29%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,087.41
$1,087.41$1,087.41

+0.28%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000689
$0.0000689$0.0000689

+37.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.10100
$0.10100$0.10100

+910.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.001155
$0.001155$0.001155

+477.50%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0043
$0.0043$0.0043

+72.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00028
$0.00028$0.00028

+55.55%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000096
$0.00000096$0.00000096

+50.00%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000002985
$0.0000000000000000000000002985$0.0000000000000000000000002985

+14.85%