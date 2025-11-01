Информация за цената за jAsset jUSD (JUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.96935 $ 0.96935 $ 0.96935 24-часов нисък $ 0.98779 $ 0.98779 $ 0.98779 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.96935$ 0.96935 $ 0.96935 24-часов висок $ 0.98779$ 0.98779 $ 0.98779 Рекорд за всички времена $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 Най-ниска цена $ 0.35345$ 0.35345 $ 0.35345 Промяна на цената (1ч) +0.20% Промяна на цената (1д) +1.16% Промяна на цената (7д) +0.99% Промяна на цената (7д) +0.99%

Цената в реално време за jAsset jUSD (JUSD) е$0.983544. През последните 24 часа JUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.96935 до най-висока стойност $ 0.98779, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JUSD е $ 1.062, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.35345.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JUSD има промяна от +0.20% за последния час, +1.16% за 24 часа и +0.99% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за jAsset jUSD (JUSD)

Пазарна капитализация $ 690.27K$ 690.27K $ 690.27K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 690.27K$ 690.27K $ 690.27K Циркулиращо предлагане 704.67K 704.67K 704.67K Общо предлагане 704,674.0270391984 704,674.0270391984 704,674.0270391984

Текущата пазарна капитализация на jAsset jUSD е $ 690.27K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JUSD е 704.67K, като общото предлагане е 704674.0270391984. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 690.27K.