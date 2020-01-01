Токеномика на Jarvis AI (JARVIS) Открийте ключова информация за Jarvis AI (JARVIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Jarvis AI (JARVIS) is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals Официален уебсайт: https://jarvis.fun/ Бяла книга: https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/jarvis.fun/whitepaper.pdf Купете JARVIS сега!

Токеномика и анализ на цената за Jarvis AI (JARVIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Jarvis AI (JARVIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.78K $ 11.78K $ 11.78K Общо предлагане: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Циркулиращо предлагане: $ 969.70M $ 969.70M $ 969.70M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.14K $ 12.14K $ 12.14K Рекорд за всички времена: $ 0.00264783 $ 0.00264783 $ 0.00264783 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Jarvis AI (JARVIS)

Токеномика на Jarvis AI (JARVIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Jarvis AI (JARVIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JARVIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JARVIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JARVIS, разгледайте цената в реално време на токените JARVIS!

Прогноза за цената за JARVIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме JARVIS? Нашата страница за прогноза за цената JARVIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JARVIS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!