JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy.
Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star.
Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.
Разбирането на токеномиката на Janro The Rat (JANRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой JANRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой JANRO токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.