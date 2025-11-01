Информация за цената за Janitor (JANITOR) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.01646713$ 0.01646713 $ 0.01646713 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.71% Промяна на цената (1д) -6.77% Промяна на цената (7д) -23.96% Промяна на цената (7д) -23.96%

Цената в реално време за Janitor (JANITOR) е--. През последните 24 часа JANITOR се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JANITOR е $ 0.01646713, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JANITOR има промяна от +1.71% за последния час, -6.77% за 24 часа и -23.96% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Janitor (JANITOR)

Пазарна капитализация $ 586.24K$ 586.24K $ 586.24K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 651.38K$ 651.38K $ 651.38K Циркулиращо предлагане 900.00M 900.00M 900.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Janitor е $ 586.24K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JANITOR е 900.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 651.38K.