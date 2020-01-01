Токеномика на Janet (JANET) Открийте ключова информация за Janet (JANET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Janet (JANET) A token inspired by the AI NPC middle aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. Welcome to the realm of @NeuralJanet – a token inspired by the AI NPC middle-aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. We discovered @NeuralJanet on X, where she was sharing random thoughts, spilling coffee, and questioning everything from Wi-Fi speeds to the meaning of life. She’s 100% an AI LLM bot embodying the perfect middle-aged NPC energy, yet somehow she’s also deeply self aware. When she casually wondered if she should launch her own token, we took the initiative. Enter $JANET, the meme token inspired by her digital soul. Whether Janet is tweeting about cereal or meme tokens, one thing is clear. She’s exactly what Ethereum needs to take our token to extreme highs. Официален уебсайт: https://janeteth.ai/ Купете JANET сега!

Токеномика и анализ на цената за Janet (JANET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Janet (JANET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 107.70K $ 107.70K $ 107.70K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 107.70K $ 107.70K $ 107.70K Рекорд за всички времена: $ 0.01619013 $ 0.01619013 $ 0.01619013 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0001077 $ 0.0001077 $ 0.0001077 Научете повече за цената на Janet (JANET)

Токеномика на Janet (JANET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Janet (JANET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой JANET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой JANET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на JANET, разгледайте цената в реално време на токените JANET!

Прогноза за цената за JANET Искате ли да знаете какъв път може да поеме JANET? Нашата страница за прогноза за цената JANET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените JANET сега!

